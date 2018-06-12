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Літак екстрено сів в Ірландії через записки в туалеті

1.5тЧитати новину російською

"Боїнг" американської авіакомпанії United Airlines екстрено приземлився в аеропорту Шаннон Ірландії.

Інцидент стався 11 червня. Лайнер, на борту якого знаходилися 214 осіб, летів з Рима в Чикаго. Причиною екстреної посадки стало повідомлення про мінування літака. Записку з погрозами знайшли в туалеті, пише The Irish Sun.

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В аеропорту пасажирів і їх багаж додатково передивились представники служб авіаційної безпеки, після чого туристів розмістили в готелях. Рейс затримали на кілька годин.

Як повідомляв Obozrevatel Travel, раніше в аеропорту Lion Air Індонезії неправдиве повідомлення про бомбу змусило людей вистрибнути з літака, який готувався до зльоту.

Місце
Ірландія
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