ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Ласкаво просимо: при в'їзді в Китай у туристів будуть перевіряти вміст смартфонів

540Читати матеріал російською

Китай вирішив посилити пропускний режим при в'їзді в країну. Тепер телефон туриста можуть детально вивчити, наприклад, переглянути повідомлення в меседжерах і фотографії в галереях.

Таким чином китайська влада планує виявляти мандрівників, чиї реальні цілі в'їзду в країну "не відповідають категорії оформленої візи", - пише National Geographic.

Міграційна служба Китаю на свій розсуд зможе застосовувати до туристів "відповідні заходи вибіркового контролю", зокрема, індивідуальну співбесіду і перевірку вмісту телефонів. До другого пункту належать: фото- і відеоматеріали, електронні документи, листування в месенджерах (WhatsApp, Viber, WeChat та інших).

У разі виявлення компрометуючої, на думку китайської сторони, інформації, власникові телефону заборонять в'їзд на територію країни.

За новими правилами турист, щодо якого прийнято таке рішення, відподиться в спеціальне приміщення, доступу до якого у консульських посадових осіб або представників авіакомпанії немає. Харчування "сумнівному мандрівникові" надається одноразово.

Після рішення про заборону на в'їзд в Китай туриста найближчим рейсом відправляють в країну, з якої він прибув.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки