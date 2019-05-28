Ласкаво просимо: при в'їзді в Китай у туристів будуть перевіряти вміст смартфонів

Китай вирішив посилити пропускний режим при в'їзді в країну. Тепер телефон туриста можуть детально вивчити, наприклад, переглянути повідомлення в меседжерах і фотографії в галереях.

Таким чином китайська влада планує виявляти мандрівників, чиї реальні цілі в'їзду в країну "не відповідають категорії оформленої візи", - пише National Geographic.

Міграційна служба Китаю на свій розсуд зможе застосовувати до туристів "відповідні заходи вибіркового контролю", зокрема, індивідуальну співбесіду і перевірку вмісту телефонів. До другого пункту належать: фото- і відеоматеріали, електронні документи, листування в месенджерах (WhatsApp, Viber, WeChat та інших).

У разі виявлення компрометуючої, на думку китайської сторони, інформації, власникові телефону заборонять в'їзд на територію країни.

За новими правилами турист, щодо якого прийнято таке рішення, відподиться в спеціальне приміщення, доступу до якого у консульських посадових осіб або представників авіакомпанії немає. Харчування "сумнівному мандрівникові" надається одноразово.

Після рішення про заборону на в'їзд в Китай туриста найближчим рейсом відправляють в країну, з якої він прибув.

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