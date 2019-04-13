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Kyiv, а не Kiev: Україна добилася справедливості у 26 аеропортах світу

1.4тЧитати матеріал російською

Уже 26 міжнародних аеропортів у світі змінили написання назв українських міст.

За даними прес-служби Міністерства закордонних справ в Facebook, 12 березня до масштабної кампанії CorrectUA приєднався аеропорт Мілана.

"26-й міжнародний аеропорт долучився до кампанії #CorrectUA. Міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо (Італія) використовує #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", – йдеться в повідомленні.

Kyiv, а не Kiev: Україна добилася справедливості у 26 аеропортах світу
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Коректну транслітерацію в написанні назв міст України вже використовують: в Польщі, Угорщині, Іспанії, Естонії, Великобританії, Туреччини, Грузії, Румунії, Казахстані, Канаді, Лівані, Ізраїлі.

Будапешт

Будапешт

Таллінн

Таллінн

Казахстан

Казахстан

Казахстан

Казахстан

Стамбул

Стамбул

Бухарест

Бухарест

Тель Авів

Тель Авів

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Місце
Україна
Теги
подорожітуризмЄвросоюз
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве мій!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
КУЙИВ ? Цэпэрэможнапэрэмога!!! Завтра вся Украина будет спиваты гымн и тыкать друг дружке, в жопу "томосами"
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Украина добилась справедливости в 26 аэропортах" Радость то какая! Радость! Сухс до утра!
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