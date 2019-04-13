Kyiv, а не Kiev: Україна добилася справедливості у 26 аеропортах світу

Уже 26 міжнародних аеропортів у світі змінили написання назв українських міст.

За даними прес-служби Міністерства закордонних справ в Facebook, 12 березня до масштабної кампанії CorrectUA приєднався аеропорт Мілана.

"26-й міжнародний аеропорт долучився до кампанії #CorrectUA. Міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо (Італія) використовує #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", – йдеться в повідомленні.

Коректну транслітерацію в написанні назв міст України вже використовують: в Польщі, Угорщині, Іспанії, Естонії, Великобританії, Туреччини, Грузії, Румунії, Казахстані, Канаді, Лівані, Ізраїлі.

Будапешт

Таллінн

Казахстан

Казахстан

Стамбул

Бухарест

Тель Авів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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