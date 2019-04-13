Kyiv, а не Kiev: Україна добилася справедливості у 26 аеропортах світу

Уже 26 міжнародних аеропортів у світі змінили написання назв українських міст.
За даними прес-служби Міністерства закордонних справ в Facebook, 12 березня до масштабної кампанії CorrectUA приєднався аеропорт Мілана.
"26-й міжнародний аеропорт долучився до кампанії #CorrectUA. Міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо (Італія) використовує #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", – йдеться в повідомленні.
Коректну транслітерацію в написанні назв міст України вже використовують: в Польщі, Угорщині, Іспанії, Естонії, Великобританії, Туреччини, Грузії, Румунії, Казахстані, Канаді, Лівані, Ізраїлі.
Будапешт
Таллінн
Казахстан
Казахстан
Стамбул
Бухарест
Тель Авів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2018 року МЗС України запустив масштабну кампанію із закликом до українців просити західні ЗМІ про правильне написання Києва.
У лютому 2019 року The Guardian змінило стиль написання.
Слідом українську транслітерацію почав використовувати Європейський Союз.
6 березня стало відомо, що аеропорт столиці Литви Вільнюса також змінив написання назв українських міст.
А 20 березня міжнародний аеропорт Бухареста приєднався до кампанії.
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