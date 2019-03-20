Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в іще одній країні

Міжнародний аеропорт столиці Румунії Бухареста змінив написання назв міст України.

Як повідомив посол України в Румунії Олександр Банков на своїй сторінці в Facebook, ще в одній країні радянську транслітерацію Kiev перевели на Kyiv.

"Сьогодні міжнародний аеропорт м. Бухарест імені Генрі Коанде перейшов на коректне написання назви української столиці Kyiv. Дякую адміністрації за співпрацю і підтримку", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому авторитетне британське видання The Guardian змінило стиль написання назви української столиці. Слідом українську транслітерацію в написанні почав використовувати Європейський Союз.

6 березня стало відомо, що аеропорт столиці Литви Вільнюса також змінив написання назв українських міст.

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