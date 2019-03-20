Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в іще одній країні

840Читати матеріал російською

Міжнародний аеропорт столиці Румунії Бухареста змінив написання назв міст України.

Як повідомив посол України в Румунії Олександр Банков на своїй сторінці в Facebook, ще в одній країні радянську транслітерацію Kiev перевели на Kyiv.

"Сьогодні міжнародний аеропорт м. Бухарест імені Генрі Коанде перейшов на коректне написання назви української столиці Kyiv. Дякую адміністрації за співпрацю і підтримку", – поділився він.

Новини
В Україну раптово прибули сенатори США: що відомо
Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в іще одній країні
Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в іще одній країні
Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в іще одній країні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому авторитетне британське видання The Guardian змінило стиль написання назви української столиці. Слідом українську транслітерацію в написанні почав використовувати Європейський Союз.

6 березня стало відомо, що аеропорт столиці Литви Вільнюса також змінив написання назв українських міст.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
РумуніяБухарест
Теги
подорожіПодорожі ЄвропоюЄвросоюз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки