Курорты и отели Британии нашли способ помочь в борьбе с коронавирусом

Крупный гостиничный бизнес Великобритании может предоставить свои отели и курорты для размещения больных и медперсонала на период эпидемии.

Переговоры правительство ведет в частности с компаниями Bourne Leisure и Champneys, сообщает Bloomberg.

В связи с распространением болезни будет расти необходимость в дополнительных пространствах для госпитализации пациентов и изоляции людей из группы риска.

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Джек Ирвин, представитель Bourne Leisure, заверил, что его компания готова сделать все необходимое, чтобы помочь.

"Мы предложили наши учреждения правительству, и они изучают, как мы можем помочь", - сказал Ирвин.

Курорты компании уже использовали как учебный военно-морской лагерь во время Второй мировой войны.

Министр здравоохранения Великобритании заявил, что предложения отелей "просто фантастические".

Коротать время во время карантина aviasales.ua предлагает за позитивными фильмами и книгами.

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