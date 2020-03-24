Курорты и отели Британии нашли способ помочь в борьбе с коронавирусом

Крупный гостиничный бизнес Великобритании может предоставить свои отели и курорты для размещения больных и медперсонала на период эпидемии.
Переговоры правительство ведет в частности с компаниями Bourne Leisure и Champneys, сообщает Bloomberg.
В связи с распространением болезни будет расти необходимость в дополнительных пространствах для госпитализации пациентов и изоляции людей из группы риска.
pixabay.com
Джек Ирвин, представитель Bourne Leisure, заверил, что его компания готова сделать все необходимое, чтобы помочь.
"Мы предложили наши учреждения правительству, и они изучают, как мы можем помочь", - сказал Ирвин.
Курорты компании уже использовали как учебный военно-морской лагерь во время Второй мировой войны.
Министр здравоохранения Великобритании заявил, что предложения отелей "просто фантастические".
Коротать время во время карантина aviasales.ua предлагает за позитивными фильмами и книгами.
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