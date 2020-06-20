Курорт на Азовському морі атакували медузи: у відпочивальників опіки. Фото і відео

Узбережжя Азовського моря в Бердянську наповнили небезпечні медузи.

Як повідомляє PRO.berdiansk.biz, контакт людини з медузами підвиду корнерот викликає сильні опіки (щоб подивитися фото і відео, поскрольте новина вниз).

У відпочивальників у Бердянську опіки від медуз

В Азовському морі живе кілька видів медуз, але вони в основному безпечні. Новий вид занесло з Чорного моря.

За словами завідуючої лабораторією гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень ІРЕМ Віри Гетьманенко, поява цих медуз пов'язана, в першу чергу, з підвищенням в Азовському морі рівня солоності і кліматичними причинами.

"Як правило, те, що ми можемо зустріти – це аурелія і корнерот. Корнерот – досить небезпечна медуза, яка своїми лопатями може завдати відчутного і хворобливого опіку. Медузи дуже чутливі до температури води, тому, коли зими були холодні, медузи частково вимерзали. А щоліта, починаючи з середини, до нас заходила нова популяція з Чорного моря. У зв'язку з тим, що кілька минулих зим не було льодового покриву, медузи вижили і стали розмножуватися. Так що те, що ми бачимо зараз – минулорічні і ті, що народилися вже цього літа", – розповіла вона.

В.о. завідувача приймального відділення бердянської лікарні Олег Свєшніков зазначив, що як правило, опіки медузи-корнерота відчуваються не сильніше, ніж від кропиви, і викликають почервоніння і припухлість шкіри. Найчастіше вони проходять без сліду протягом декількох годин.

Остерігатися варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, дітям, і якщо опік жалкими клітинами медузи припав на слизові оболонки.

"Людям, які мають сильні опіки, в тому числі, і від медузи на пляжі, слід, не затягуючи, звернутися до лікаря. Особливо небезпечно, якщо уражається шкіра обличчя і слизові оболонки очей, рота, дихальних органів. У випадку з очима можливі дуже небезпечні наслідки", – підкреслив фахівець.

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Раніше OBOZREVATEL зробив добірку порад, як вести себе при укусі медузи.

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