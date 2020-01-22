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22 січня • оновлено в 16:33
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Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

1.3т
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У розпорядженні українців безліч країн, які вони можуть відвідати без оформлення візи.

Безвізовий в'їзд можливий тільки з туристичними цілями на період не більше 90 днів протягом 180 днів і тільки з біометричними паспортами. Про те, в які країни українці можуть потрапити в 2020 році пише Life is travel.

Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

pexels.com

Новини
Названо найкращі країни для подорожей на самоті

  • Австрія

  • Бельгія

  • Німеччина

  • Греція

  • Данія

  • Ісландія

  • Іспанія

  • Італія

  • Латвія

  • Литва

  • Ліхтенштейн

  • Люксембург

  • Мальта

  • Нідерланди

  • Норвегія

  • Польща

  • Португалія

  • Словаччина

  • Словенія

  • Угорщина

  • Фінляндія

  • Франція

  • Чехія

  • Швейцарія

  • Швеція

  • Естонія

Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

pexels.com

Крім країн шенгенської зони, безвізовими для українців є такі держави - члени ЄС, які не входять до шенгенської зони:

  • Болгарія

  • Румунія

  • Кіпр

  • Хорватія

Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

pexels.com

Також, є країни в яких можна знаходиться без візи 30 днів:

  • Антигуа і Барбуда

  • Боснія і Герцеговина

  • Бруней

  • Барбадос

  • Єгипет (без візи можна перебувати 15 днів, якщо подорожуєте як турист в а/п прильоту Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) або Taba (TCP), без візи заборонено залишати Синайський півострів.

  • Східний Тімор

  • Вануату

  • Гонконг (14 днів)

  • Індонезія

  • Китай – Пекін (до 3-х днів безвізовий транзит)

  • Самоа (60 днів)

  • Свазіленд

  • Малайзія

  • Мікронезія

  • Ніуе

  • Об'єднані Арабські Емірати

  • Палау

  • Сербія

  • Таїланд

  • Туреччина (60 днів)

  • Тувалу

  • Туніс (в разі купленого туру і резервації готелю)

  • Сент-Вінсент і Гренадіни

  • Сейшельські острови

Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

pexels.com

90 днів без візи можна перебувати в таких країнах:

  • Аргентина

  • Албанія

  • Азербайджан

  • Вірменія

  • Білорусь

  • Бразилія

  • Гаїті

  • Грузія

  • Гватемала

  • Гондурас

  • Гренада

  • Домініканська республіка (21 день)

  • Ізраїль

  • Казахстан

  • Коста-Ріка (збір в розмірі $29 платиться при виїзді з країни)

  • Киргизія

  • Македонія

  • Молдова

  • Монголія

  • Намібія

  • Панама

  • Парагвай

  • Перу

  • Росія

  • Сальвадор

  • Таджикистан

  • Узбекистан

  • Фіджі (4 місяці)

  • Чорногорія

  • Чилі (з 24 квітня 2015 року)

  • Еквадор

Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

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Автор
Марія Дідик
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Порекомендую великолепные сады Польши. Они так красивы на закате
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Гаврилов Олег, лучши как ты поосто пить боярку и думать о вяличии страны где нет ничего
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сайте легко найти красивую дeвушку для сeкса в cвоeм городe uasexworld.forumok.top
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Куда поехать - список впечатляющий, лучше расскажите "за что" . Где из этого списка может побывать пересичный украинец с украинским прожиточным минимумом и минимальной зарплатой ?
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