Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

У розпорядженні українців безліч країн, які вони можуть відвідати без оформлення візи.

Безвізовий в'їзд можливий тільки з туристичними цілями на період не більше 90 днів протягом 180 днів і тільки з біометричними паспортами. Про те, в які країни українці можуть потрапити в 2020 році пише Life is travel.

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Новини Названо найкращі країни для подорожей на самоті

Австрія

Бельгія

Німеччина

Греція

Данія

Ісландія

Іспанія

Італія

Латвія

Литва

Ліхтенштейн

Люксембург

Мальта

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Естонія

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Крім країн шенгенської зони, безвізовими для українців є такі держави - члени ЄС, які не входять до шенгенської зони:

Болгарія

Румунія

Кіпр

Хорватія

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Також, є країни в яких можна знаходиться без візи 30 днів:

Антигуа і Барбуда

Боснія і Герцеговина

Бруней

Барбадос

Єгипет (без візи можна перебувати 15 днів, якщо подорожуєте як турист в а/п прильоту Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) або Taba (TCP), без візи заборонено залишати Синайський півострів.

Східний Тімор

Вануату

Гонконг (14 днів)

Індонезія

Китай – Пекін (до 3-х днів безвізовий транзит)

Самоа (60 днів)

Свазіленд

Малайзія

Мікронезія

Ніуе

Об'єднані Арабські Емірати

Палау

Сербія

Таїланд

Туреччина (60 днів)

Тувалу

Туніс (в разі купленого туру і резервації готелю)

Сент-Вінсент і Гренадіни

Сейшельські острови

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90 днів без візи можна перебувати в таких країнах:

Аргентина

Албанія

Азербайджан

Вірменія

Білорусь

Бразилія

Гаїті

Грузія

Гватемала

Гондурас

Гренада

Домініканська республіка (21 день)

Ізраїль

Казахстан

Коста-Ріка (збір в розмірі $29 платиться при виїзді з країни)

Киргизія

Македонія

Молдова

Монголія

Намібія

Панама

Парагвай

Перу

Росія

Сальвадор

Таджикистан

Узбекистан

Фіджі (4 місяці)

Чорногорія

Чилі (з 24 квітня 2015 року)

Еквадор

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Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

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