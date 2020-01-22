Куди українцеві можна поїхати без візи в 2020 році: привабливі напрямки

У розпорядженні українців безліч країн, які вони можуть відвідати без оформлення візи.
Безвізовий в'їзд можливий тільки з туристичними цілями на період не більше 90 днів протягом 180 днів і тільки з біометричними паспортами. Про те, в які країни українці можуть потрапити в 2020 році пише Life is travel.
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Австрія
Бельгія
Німеччина
Греція
Данія
Ісландія
Іспанія
Італія
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чехія
Швейцарія
Швеція
Естонія
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Крім країн шенгенської зони, безвізовими для українців є такі держави - члени ЄС, які не входять до шенгенської зони:
Болгарія
Румунія
Кіпр
Хорватія
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Також, є країни в яких можна знаходиться без візи 30 днів:
Антигуа і Барбуда
Боснія і Герцеговина
Бруней
Барбадос
Єгипет (без візи можна перебувати 15 днів, якщо подорожуєте як турист в а/п прильоту Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) або Taba (TCP), без візи заборонено залишати Синайський півострів.
Східний Тімор
Вануату
Гонконг (14 днів)
Індонезія
Китай – Пекін (до 3-х днів безвізовий транзит)
Самоа (60 днів)
Свазіленд
Малайзія
Мікронезія
Ніуе
Об'єднані Арабські Емірати
Палау
Сербія
Таїланд
Туреччина (60 днів)
Тувалу
Туніс (в разі купленого туру і резервації готелю)
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сейшельські острови
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90 днів без візи можна перебувати в таких країнах:
Аргентина
Албанія
Азербайджан
Вірменія
Білорусь
Бразилія
Гаїті
Грузія
Гватемала
Гондурас
Гренада
Домініканська республіка (21 день)
Ізраїль
Казахстан
Коста-Ріка (збір в розмірі $29 платиться при виїзді з країни)
Киргизія
Македонія
Молдова
Монголія
Намібія
Панама
Парагвай
Перу
Росія
Сальвадор
Таджикистан
Узбекистан
Фіджі (4 місяці)
Чорногорія
Чилі (з 24 квітня 2015 року)
Еквадор
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Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.
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