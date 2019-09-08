Крим накрив потужний шторм: загинули шість осіб. Фото і відео

Окупований Росією півострів Крим у неділю, 8 вересня, накрив смертельний шторм. За останніми даними, загинули шестеро осіб.

Хвилювання моря становило 5 балів. Про це із посиланням на так званого міністра надзвичайних ситуацій Криму повідомило "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"МНС закликає громадян уникати купання і виходу в море в штормових умовах. Тільки сьогодні в міському окрузі Ялта зафіксовано п'ять випадків на воді", – сказав Шахов.

Крим накрив смертельний шторм Колаж

Пізніше "Інтерфакс" додав, що шторм забрав життя шести осіб. Стихія наздогнала південь півострова, так звану Велику Ялту. Одного загиблого дістали з води у Відрадному. У районі замку "Ластівчине гніздо" шторм убив двох людей. Біля Масандри чоловік загинув, катаючись на дошці. Тіла поки не можуть витягнути з води через сильний шторм.

Повідомляється, що ще шістьох осіб врятували у морі в різних регіонах Криму: чотирьох – у Ялті, по одній – в Алушті, Саках, Чорноморському районі. Одну людину змило з пірсу, інші купалися в негоду.

Шахов нагадав, що 8-9 вересня на півострові у зв'язку з сильним вітром оголошено штормове попередження.

Крим накрив смертельний шторм Скріншот з відео

"Це надзвичайно небезпечно. Шторм, із його силою вітру і збільшенням висоти хвиль завжди представляє дуже серйозну загрозу для відпочивальників і пасажирів будь-якого судна", – уточнив "міністр".

За словами рятувальників, купання під час хвилювання моря вище 3 балів категорично заборонено.

Місцеві жителі і туристи ділиться в мережі відео страшного шторму.

Крим накрив смертельний шторм Скріншот з відео

Крим накрив смертельний шторм Скріншот з відео

Крим накрив смертельний шторм Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму виникла нова загроза – окупанти вирішили побудувати на анексованому півострові небезпечне хімічне підприємство.

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