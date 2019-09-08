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9 вересня • оновлено в 11:19
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/ Журнал

Крим накрив потужний шторм: загинули шість осіб. Фото і відео

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Окупований Росією півострів Крим у неділю, 8 вересня, накрив смертельний шторм. За останніми даними, загинули шестеро осіб.

Хвилювання моря становило 5 балів. Про це із посиланням на так званого міністра надзвичайних ситуацій Криму повідомило "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"МНС закликає громадян уникати купання і виходу в море в штормових умовах. Тільки сьогодні в міському окрузі Ялта зафіксовано п'ять випадків на воді", – сказав Шахов.

Крим накрив смертельний шторм

Крим накрив смертельний шторм

Колаж

Пізніше "Інтерфакс" додав, що шторм забрав життя шести осіб. Стихія наздогнала південь півострова, так звану Велику Ялту. Одного загиблого дістали з води у Відрадному. У районі замку "Ластівчине гніздо" шторм убив двох людей. Біля Масандри чоловік загинув, катаючись на дошці. Тіла поки не можуть витягнути з води через сильний шторм.

Повідомляється, що ще шістьох осіб врятували у морі в різних регіонах Криму: чотирьох – у Ялті, по одній – в Алушті, Саках, Чорноморському районі. Одну людину змило з пірсу, інші купалися в негоду.

Шахов нагадав, що 8-9 вересня на півострові у зв'язку з сильним вітром оголошено штормове попередження.

Крим накрив смертельний шторм

Крим накрив смертельний шторм

Скріншот з відео

"Це надзвичайно небезпечно. Шторм, із його силою вітру і збільшенням висоти хвиль завжди представляє дуже серйозну загрозу для відпочивальників і пасажирів будь-якого судна", – уточнив "міністр".

За словами рятувальників, купання під час хвилювання моря вище 3 балів категорично заборонено.

Місцеві жителі і туристи ділиться в мережі відео страшного шторму.

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Крим накрив смертельний шторм

Крим накрив смертельний шторм

Скріншот з відео

Крим накрив смертельний шторм

Крим накрив смертельний шторм

Скріншот з відео

Крим накрив смертельний шторм

Крим накрив смертельний шторм

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму виникла нова загроза – окупанти вирішили побудувати на анексованому півострові небезпечне хімічне підприємство.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Супрунов Александр
Супрунов Александр
Потрачено!
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Пуп Coвет
Пуп Coвет
Ну и сайт,кем проплчена ложь и подборка информации?. Про шторм правда. А был в Крыму людей полно как на привозе. На Украину никто не собирается
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Обоз, немедленно удалите видео! Зачем вы показываете радостных оккупированных жителей! Вы же говорите, что там нет туристов, а показываете полные набережные! Вы же кричите, что все ходят под дулами автоматов, а ни одного военного нет! Вы же орете, что все разрушилось, а показываете отреставрированные здания! Зачем вы показываете счастливый, мирный Крым!
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Супрунов Александр
Супрунов Александр
Мельников Дмитрий, почему счастливый? люди дохнут, рашка щимит бизнес и наводит свои порядки, счастливый только тот у кого есть бабло, но он и в Африке будет счастлив...
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