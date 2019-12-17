Щосьомий на Землі: названо приголомшливу кількість туристів у 2019 році

Туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року здійснили на 4% більше поїздок, ніж у 2018 році.

Динаміка, як і раніше, випереджає темпи зростання світової економіки, повідомляє АТОР.

pexels.com

У січні-вересні 2019 року в світі зафіксовано 1 мільярд 100 мільйонів міжнародних туристських прибуттів. Це на 43 мільйони більше, ніж за аналогічний період минулого року.

pexels.com

На частку міжнародного туризму припадає 29% світового експорту послуг і 7% загального експорту. У деяких регіонах ці пропорції перевищують середньосвітові, особливо на Близькому Сході й у Африці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи. До переліку потрапили місця, інформацію про які користувачі мережі шукали в інтернеті найчастіше, але вони є не найбільш популярними й масовими локаціями.

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