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17 грудня • оновлено в 12:49
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Щосьомий на Землі: названо приголомшливу кількість туристів у 2019 році

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Туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року здійснили на 4% більше поїздок, ніж у 2018 році.

Динаміка, як і раніше, випереджає темпи зростання світової економіки, повідомляє АТОР.

Щосьомий на Землі: названо приголомшливу кількість туристів у 2019 році

pexels.com

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У січні-вересні 2019 року в світі зафіксовано 1 мільярд 100 мільйонів міжнародних туристських прибуттів. Це на 43 мільйони більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Щосьомий на Землі: названо приголомшливу кількість туристів у 2019 році

pexels.com

На частку міжнародного туризму припадає 29% світового експорту послуг і 7% загального експорту. У деяких регіонах ці пропорції перевищують середньосвітові, особливо на Близькому Сході й у Африці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи. До переліку потрапили місця, інформацію про які користувачі мережі шукали в інтернеті найчастіше, але вони є не найбільш популярними й масовими локаціями.

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Автор
Марія Дідик
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