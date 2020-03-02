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3 березня • оновлено в 02:23
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Кошка внезапно стала главной звездой концерта в Стамбуле

3.7т
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Во время концерта классической музыки в Стамбуле вниманием публики всецело завладела бездомная кошка.

Жертвой животного стало выступление оркестра CRR Symphony Orchestra в концертном зале Джемаль Решит Рей, сообщает TJournal.ru.

Посреди концерта на сцену внезапно забралась кошка. Она бродила по сцене, ластилась к музыкантам и не давалась в руки сотрудникам, которые пытались ее поймать и забрать со сцены, а затем и вовсе заняла место дирижера.

Зрителей действия кошки привели в восторг, они смеялись и аплодировали всякий раз, когда животное вновь делало что-то забавное.

В итоге кошка успокоилась и чинно дослушала концерт, сидя на краю сцены.

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злой укр
злой укр
кошки-хозяева людей.
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