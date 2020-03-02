Кошка внезапно стала главной звездой концерта в Стамбуле

Во время концерта классической музыки в Стамбуле вниманием публики всецело завладела бездомная кошка.
Жертвой животного стало выступление оркестра CRR Symphony Orchestra в концертном зале Джемаль Решит Рей, сообщает TJournal.ru.
Посреди концерта на сцену внезапно забралась кошка. Она бродила по сцене, ластилась к музыкантам и не давалась в руки сотрудникам, которые пытались ее поймать и забрать со сцены, а затем и вовсе заняла место дирижера.
Зрителей действия кошки привели в восторг, они смеялись и аплодировали всякий раз, когда животное вновь делало что-то забавное.
В итоге кошка успокоилась и чинно дослушала концерт, сидя на краю сцены.
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