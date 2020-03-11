В Україні найбільше від коронавірусу COVID-2019 постраждав туристичний бізнес: впав попит на поїздки до європейських країн.
Про це OBOZREVATEL розповів глава Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха. За його словами, люди стали погоджуватися лише на острови – Балі, Мальдіви, а також на кілька інших країн, тільки не в Європу.
rbc.ua
"Європу ніхто зараз не замовляє, і ми не пропонуємо. Люди погоджуються на відпочинок на островах – Балі, Мальдіви. Поки острівний відпочинок не лякає людей. Також їдуть в Єгипет. Їдуть і в Об'єднані Арабські Емірати – місцеві авіакомпанії пропонують бонуси, щоб пасажиропотік не падав", – зазначив він.
За словами Голубахи, туроператори розуміють, що зараз людей охопив масових психоз, який викликаний коронавірусом.
"Але, з іншого боку, зараз низький сезон. Скоротилися обсяги раннього бронювання, зокрема на літній відпочинок до Туреччини. І деякі оператори, щоб активізувати продажі, пропонують 100% повернення вартості путівок, в разі скасування поїздки", – підкреслив глава Української асоціації туроператорів.
Як далі йтиме продаж, Голубаха не може сказати. Він зазначив, що індикатором стануть травневі свята, коли почнеться активність.
У свою чергу директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук заявив, що зараз роблять акцент на внутрішній туризм.
"Зараз вживають заходів, які стимулюють розвиток внутрішнього туризму, щоб не збанкрутували готелі, розраховані в першу чергу на іноземців", – сказав він, додавши, що така ситуація складається не тільки в Україні, але і в інших країнах.
Карта поширення коронавірусу у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджено тільки один випадок зараження коронавірусом.
Тим часом в Китаї поширення COVID-2019 почало стихати, а ось в Європі навпаки - посилилося. Найбільше постраждала Італія. За останніми даними, там 12 462 заражених.
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.
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