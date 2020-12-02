Коли Таїланд відкриється для туристів: озвучено прогноз

Влада Таїланду озвучила прогноз, згідно з яким межі королівства будуть закриті для міжнародного туризму до кінця березня 2021 року.

Так, за словами міністра спорту і туризму Таїланду – Піпата Ратчакітпракани, в державі необхідно максимально обережно ставитися до будь-яких рішень щодо скасування карантинних обмежень, пише The Thaiger.

Водночас, країна буде і далі відкрита тільки для бізнесменів, медиків і дипломатів.

Незважаючи на те, що ситуація з коронавірусом в Таїланді – нестабільна, асоціація готелів і турагенцій країни лобіює скасування обов'язкових вимог для в'їзду в королівство, зокрема карантину. Також вони вимагають від влади створення "туристичних коридорів" з деякими провінціями Китаю, Сінгапуром, В'єтнамом, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією і Тайванем.

Міністр підкреслив, що наразі це неможливо, особливо двотижневий карантин по прильоту в Таїланд скасовувати не можна.

Ратчакітпракана додав, що китайська влада також радить проявляти обережність в ослабленні обмежень і не відкривати "туристичний коридор" з Таїландом до літа 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Таїланду посилила правила в'їзду туристів в країну. Так, щоб потрапити в королівство під час пандемії, мандрівники повинні будуть довести, що протягом останніх півроку мали дохід в розмірі не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів).