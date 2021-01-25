Кіпр відкриває кордони для туристів: названо дату та умови

Софія Ковнір Новини 12:14, 25.01.2021 Оновлено: 12:26, 25.01.2021

З 1 березня цього року Кіпр відкриє кордони для іноземних туристів. Після прибуття на курорт відпочивальникам не потрібно буде проходити карантин, якщо їхні тести на коронавірус виявляться негативними.

За словами заступника міністра туризму країни Савваса Пердіоса, відвідувати республіку зможуть жителі 56 держав. Про це повідомляє видання "Еkathimerini".

До цього списку входять країни ЄС, Україна, Білорусь, Росія, Великобританія та інші.

Зазначається, що Кіпр розділять на три категорії. У "червоній" потрібні будуть тести для в'їзду і ще один після прибуття. У "помаранчевій" – один для в'їзду, а в "зеленій" – зовсім не знадобляться аналізи.

Важливо додати, що також цього року туристів будуть залучати відвідувати не тільки пляжі, а й гори, винні стежки та природні об'єкти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська блогерка Марина Манюненко поділилася із шанувальниками подробицями відпочинку на Мальдівах. Вона відповіла на найпопулярніші запитання від підписників у мережі.

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