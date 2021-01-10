Київ потрапив у топ найкращих міст для віддаленої роботи

Київ потрапив до рейтингу найкращих міст для віддаленої роботи. Так, столиця України виявилася на 20-му місці, оскільки у ній є все необхідне для роботи поза офісом: доступ до інтернету і коворкінг.

За даними туристичного порталу Big 7 Travel міста оцінювалися по 10 параметрам: швидкість інтернету і його якість; середня зарплата; рівень зайнятості; вартість оренди житла і його вибір; наявність цікавих можливостей для дозвілля; якість і доступність медицини; транспорт та інфраструктура; наявність локацій для роботи; загальна якість життя.

Місто Київ опинився на 20-му місці в рейтингу кращих міст для віддаленої роботи, оскільки тут дешева їжа і житло, а також є доступність для подорожей до Європи.

До слова, в топ-5 кращих міст також увійшли американське місто Остін в штаті Техас, тайський Чіангмай, Берлін, Барселона і Мельбурн.

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