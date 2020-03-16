Незважаючи на карантин: в Україні приземляться 35 літаків з-за кордону

Незважаючи на введений через новий коронавірус карантин Україна 17 березня прийме 35 рейсів із різних країн.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Міністерства інфраструктури ввечері в понеділок, 16 березня.

Зокрема, в Україні приземляться 19 рейсів із Шарм ель Шейха, чотири з Хургади, два рейси зі Стамбула, по одному рейсу з Нью-Йорка, Торонто, Бангкока, Дубая, Каїра, Тбілісі, Баку, Єревану, Тель-Авіва та Кишинева.

Цей перелік вказано станом на 19:00 понеділка.

Україна прийме 35 рейсів із різних країн pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину в Україні через коронавірус. Максимальні покарання – штраф у 32 тис.або 8 років в'язниці.

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