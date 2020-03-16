Головна Новини
17 березня • оновлено в 01:35
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Незважаючи на карантин: в Україні приземляться 35 літаків з-за кордону

670
Читати матеріал російською

Незважаючи на введений через новий коронавірус карантин Україна 17 березня прийме 35 рейсів із різних країн.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Міністерства інфраструктури ввечері в понеділок, 16 березня.

Зокрема, в Україні приземляться 19 рейсів із Шарм ель Шейха, чотири з Хургади, два рейси зі Стамбула, по одному рейсу з Нью-Йорка, Торонто, Бангкока, Дубая, Каїра, Тбілісі, Баку, Єревану, Тель-Авіва та Кишинева.

Цей перелік вказано станом на 19:00 понеділка.

Україна прийме 35 рейсів із різних країн

Україна прийме 35 рейсів із різних країн

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину в Україні через коронавірус. Максимальні покарання – штраф у 32 тис.або 8 років в'язниці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
авіаперельоти Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
літак Міністерство інфраструктури карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги