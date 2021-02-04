Ізраїль анонсував відкриття кордонів для туристів

Ізраїль з березня почне поетапно відновлювати міжнародний туризм і планує повністю відкрити кордони в середині 2021 року.

Відповідну угоду вже укладено з Кіпром. Про це повідомили в департаменті міністерства туризму Ізраїлю в РФ і СНД, передає "Інтерфакс".

Так, 8 лютого прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибуде до Ізраїлю для обговорення умов, за якими відновлять туризм з Грецією.

Відзначається, що такі ж переговори проведуть з Сербією, Сейшельськими островами, Румунією та Грузією.

Крім того, стало відомо, що жителі Ізраїлю, які пройшли два етапи вакцинації і отримали "зелений паспорт", зможуть подорожувати без проходження 14-денного карантину і здачі ПЛР-тесту до вильоту та після посадки.

Нагадаємо, раніше парламент Ізраїлю Кнесет вдвічі збільшив штраф за порушення правил карантину. Замість 5 тисяч нових ізраїльських шекелів тепер він складатиме 10 тисяч шекелів (близько 86 тисяч гривень). Це пов'язано з масштабними порушеннями правил карантинних заходів у релігійних громадах, а також з високим рівнем заражень і смертності від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ізраїлі заявили про відсутність важких випадків захворювання на коронавірус після проведення вакцинації.