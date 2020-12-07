Івлєєва з "Орел і Решка" показала номер в одному з найдорожчих готелів Туреччини. Фото

Ведуча тревел-шоу "Орел & Решка. Дівчата" Анастасія Івлєєва в новому випуску проєкту зняла один із найдорожчих готельних номерів на популярному курорті Анталія в Туреччині. Телезірка показала, який вигляд він має зсередини, і розповіла, скільки грошей їй довелося витратити.

Зокрема, для вікенду Івлєєва вибрала елітний курорт регіону Кемер на заході Анталії. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Ведуча вибрала величезний і дорогий готель Maxx Royal Kemer Resort, який називають "місто в місті".

"Це 160 тисяч квадратних метрів 5-зіркового турецького сучасного раю. На його території: басейни, пляжі, аквапарки, ресторани, кондитерські, магазини, SPA-центри, спортзали, дитячі зони, шикарні номери й окремі вілли", – похвалилася Івлєєва.

Блогерка зазначила, що вікенд у розкішному готелі їй обійшовся в 30 тисяч доларів (15 тис. доларів за ніч). Вона оселилася в двоповерхових апартаментах із кількома приватними басейнами і приватним виходом до моря.

"Мій номер такий величезний, що я повірила б, якби мені сказали, що це цілий готель. На першому поверсі є величезна вітальня, власна кухня, сауна, турецька лазня й спортзал. На другому поверсі – три спальні з вбиральнями й ваннами кімнатами. Але головна фішка мого номера в тому, що тут не один шикарний басейн, а два – під навісом і на терасі. А звідти ще свій вихід до моря", – із захопленням розповіла зірка "Орла і Решки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з випусків "Орла & Решки" Настя Івлєєва орендувала для себе цілий безлюдний острів поблизу Занзібару й розповіла, з якими проблемами зіткнулася.