Итальянский город решил заманивать приезжих оплатой их аренды

Власти Теоры – небольшого живописного городка в итальянской Кампании – готовы оплачивать аренду жилья лишь бы заманить в город новых жителей.
На такой шаг город пошел для того, чтобы компенсировать потери населения и привести в порядок местную недвижимость после сильного землетрясение в 1980 году, сообщает CNN.
Город готов покрывать затраты на аренду пустующего дома на протяжении двух лет на сумму до 150 евро в месяц. Или же власти предоставят 5 тыс. евро на покупку такого дома.
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Чтобы власти города одобрили такую сделку, покупатели должны будут проживать здесь не менее трех лет. Кроме того, на момент переезда у них уже должен быть минимум один ребенок.
Подобные шаги по возрождению небольших городков в Италии предпринимают не впервые. Раньше в небольших городках предлагали купить пустующий дом за 1 евро, чтобы привлечь новых жителей и заставить их инвестировать в ремонт разрушающихся старинных особняков.
Но в итоге люди, которые покупали недвижимость на таких условиях, никакой ремонт не делали, а лишь использовали эти дома для дешевого отдыха.
В Теоре уверены, что их план сработает лучше.
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