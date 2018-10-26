Італійське озеро зникло з лиця землі: подробиці

Знамените альпійське Блакитне озеро, що в італійській провінції Сондріо, повністю зникло через рекордно теплу погоду.

Пересохлу водойму виявив фотограф Марко Пуглізе, який прийшов до неї, щоб зробити кілька знімків, про це повідомляє портал GreenMe.

"Можливо, було б доцільно почати думати про те, щоб не витрачати даремно воду. Вчора мені було боляче бачити стан Блакитного озера", — написав Марко.

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Варто зазначити, що озеро пересохло вже не вперше. У 2005 році водойма також висохла, але через два роки, після штучного наповнення, озеро знову стало природним чином заповнюватися водою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з островів Гавайського архіпелагу зник під водою після урагану "Валака".