Історичний прорив: у Мексиці знайшли скарби Майя

Мексиканські археологи знайшли скарби древньої цивілізації майя у водній печері Баламку.

Як повідомляє Repubblica, ученим довелося подолати сотні метрів, перш ніж був відкритий цей "науковий скарб" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зусилля археологів були винагороджені, коли вони знайшли сотні предметів ручної роботи під древнім містом Чичен-Іца на півночі півострова Юкатан. У прихованому від очей людей місці зберігалися близько двохсот артефактів у відмінному стані. Це дозволить експертам датувати знахідку.

Серед артефактів були контейнери для їжі, глечики, які, ймовірно, використовувалися для жертвопринесення. Також було знайдено амфори з водою і ладан.

Вчені сподіваються знайти органічні останки, наприклад, людські кістки, які можуть розкрити деталі невідомого для нас часу. Подальші дослідження допоможуть дізнатися про те, яку роль печери відігравали для жителів Чичен-Іца, та як розвивалися взаємини майя з іншими цивілізаціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року вчені знайшли в Мексиці декілька древніх скелетів, що належать до цивілізації майя, вік яких оцінюють у кілька тисяч років,

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал