Ісландія готова знову приймати туристів: названо умови в'їзду

Obozrevatel Новини 11:41, 31.01.2021 Оновлено: 12:13, 31.01.2021

Уряд Ісландії назвав нові умови для туристів на в'їзд до країни. Як зазначається в офіційному листі, обмеження щодо коронавірусу знімуть тим, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє Fox News, тепер двічі щепленим туристам не доведеться сидіти на 14-денному карантині після прибуття в країну. Однак в Ісландії визнаються тільки сертифікати про щеплення вакциною, схваленою ВООЗ.

"У самій країні щепленим від COVID-19 видають "цифрові "сертифікати", – говориться в листі.

Ісландія.
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Варто відзначити, що також готові приймати щеплених від COVID-19 туристів без карантину Румунія і Сейшельські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіпр планує відкрити кордони для іноземних туристів. Тепер після прибуття на курорт відпочивальникам не потрібно проходити карантин, якщо їхні тести на коронавірус виявляться негативними.

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