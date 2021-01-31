Ісландія готова знову приймати туристів: названо умови в'їзду

Obozrevatel
Obozrevatel
Новини
2,2 т.
Ісландія готова знову приймати туристів: названо умови в'їзду

Уряд Ісландії назвав нові умови для туристів на в'їзд до країни. Як зазначається в офіційному листі, обмеження щодо коронавірусу знімуть тим, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє Fox News, тепер двічі щепленим туристам не доведеться сидіти на 14-денному карантині після прибуття в країну. Однак в Ісландії визнаються тільки сертифікати про щеплення вакциною, схваленою ВООЗ.

"У самій країні щепленим від COVID-19 видають "цифрові "сертифікати", – говориться в листі.

Ісландія.

Варто відзначити, що також готові приймати щеплених від COVID-19 туристів без карантину Румунія і Сейшельські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіпр планує відкрити кордони для іноземних туристів. Тепер після прибуття на курорт відпочивальникам не потрібно проходити карантин, якщо їхні тести на коронавірус виявляться негативними.

ІсландіяВакцина від коронавірусутуризм