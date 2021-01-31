Ісландія готова знову приймати туристів: названо умови в'їзду

Уряд Ісландії назвав нові умови для туристів на в'їзд до країни. Як зазначається в офіційному листі, обмеження щодо коронавірусу знімуть тим, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє Fox News, тепер двічі щепленим туристам не доведеться сидіти на 14-денному карантині після прибуття в країну. Однак в Ісландії визнаються тільки сертифікати про щеплення вакциною, схваленою ВООЗ.

"У самій країні щепленим від COVID-19 видають "цифрові "сертифікати", – говориться в листі.

Варто відзначити, що також готові приймати щеплених від COVID-19 туристів без карантину Румунія і Сейшельські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіпр планує відкрити кордони для іноземних туристів. Тепер після прибуття на курорт відпочивальникам не потрібно проходити карантин, якщо їхні тести на коронавірус виявляться негативними.