Іноземцям значно спростили процедуру в'їзду в Україну: в чому справа

Україна відкриє 18 нових візових центрів для консульського обслуговування іноземців у 16 країнах світу, у такий спосіб помітно спростивши процедуру в'їзду в країну.

Візові центри будуть відкриті вже в серпні 2019 року. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України на офіційній сторінці у Facebook.

Так, мережа візових центрів України, які обслуговують іноземців, охопить 74 міста в усьому світі.

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Оформити іноземцям візу на в'їзд в Україну можна буде у 18 нових населених пунктах у 16 країнах, а саме: Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Великобританія), Александрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигархі (Індія), Досі (Катар), Мехіко (Мексика), Гаазі (Нідерланди), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Маскаті (Оман), Рамаллі (Палестина), Бангкоку (Таїланд), Анталії ( Туреччина), Парижі (Франція).

"Іноземці, які проживають в країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг", – також зазначили в МЗС.

Серед таких додаткових послуг – виготовлення фотографій, переклад і копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур'єрські послуги, смс-інформування, обслуговування в залах підвищеної комфортності та інше.

Зазначимо, що ухвалювати рішення про оформлення або відмову в оформленні віз будуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах. На центри покладається тільки технічний супровід візових досьє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи.

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