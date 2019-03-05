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Замість Голлівуду на Чукотку: стало відомо про НП з китайськими туристами

4.8тЧитати матеріал російською

Літак авіакомпанії Air China, що здійснював рейс Пекін — Лос-Анджелес, екстрено сів у аеропорту російського міста через пожежну тривогу. Так, туристи були змушені діставатися зі злітної смуги до терміналів аеропорту крізь замети.

Зазначається, що літак сів у місті Анадир, що розташоване на Чукотці. Про це повідомляє Mirror.

Замість Голлівуду на Чукотку: стало відомо про НП з китайськими туристами
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"Вони планували вечерю в Голлівуді, а замість цього опинилися на підлозі в одному з найпохмуріших міст світу", — прокоментував один з пасажирів під фотографією до посту, опублікованому у китайській соціальній мережі Weibo.

Один із пасажирів зазначив, що на рейсі було жахливо, оскільки він здійснив вимушену посадку в Анадирі — столиці Чукотки — найсхіднішому місті Росії, де температура була -20С.

На кадрах, які зняли очевидці, можна помітити, як пасажири без верхнього одягу в паніці залишають літак.

"Всі пасажири були розміщені в зоні міжнародних рейсів у VIP-залі аеропорту. Вони забезпечені їжею і напоями. На місці працюють лікарі", — прокоментував ситуацію заступник губернатора Чукотського автономного округу Леонід Ніколаєв.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • 27 лютого два літаки ВПС Індії були збиті у повітряному просторі Пакистану. ВПС Пакистану заявили, що затримали двох пілотів збитих апаратів.

  • Армію і прикордонні війська Індії привели у повну бойову готовність через ескалацію напруженості відносин із Пакистаном.

  • Обидві конфліктуючі країни є ядерними державами.

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Белый господин
Белый господин
Виновата авиакомпания. Анадырь их не ждал.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Белый господин, "Анадырь их не ждал", чё не побелили снежок? А вообще, Анадырь кого то ждет?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Слов нет, одни эмоции. Представляю их vip-зону. Скрепно.
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