Замість Голлівуду на Чукотку: стало відомо про НП з китайськими туристами

Літак авіакомпанії Air China, що здійснював рейс Пекін — Лос-Анджелес, екстрено сів у аеропорту російського міста через пожежну тривогу. Так, туристи були змушені діставатися зі злітної смуги до терміналів аеропорту крізь замети.

Зазначається, що літак сів у місті Анадир, що розташоване на Чукотці. Про це повідомляє Mirror.

"Вони планували вечерю в Голлівуді, а замість цього опинилися на підлозі в одному з найпохмуріших міст світу", — прокоментував один з пасажирів під фотографією до посту, опублікованому у китайській соціальній мережі Weibo.

Один із пасажирів зазначив, що на рейсі було жахливо, оскільки він здійснив вимушену посадку в Анадирі — столиці Чукотки — найсхіднішому місті Росії, де температура була -20С.

На кадрах, які зняли очевидці, можна помітити, як пасажири без верхнього одягу в паніці залишають літак.

"Всі пасажири були розміщені в зоні міжнародних рейсів у VIP-залі аеропорту. Вони забезпечені їжею і напоями. На місці працюють лікарі", — прокоментував ситуацію заступник губернатора Чукотського автономного округу Леонід Ніколаєв.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

27 лютого два літаки ВПС Індії були збиті у повітряному просторі Пакистану. ВПС Пакистану заявили, що затримали двох пілотів збитих апаратів.

Армію і прикордонні війська Індії привели у повну бойову готовність через ескалацію напруженості відносин із Пакистаном.

Обидві конфліктуючі країни є ядерними державами.

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