''Їх попереджали'': з'явилися подробиці смертельної НП із туристами у Львові

Туристи з Києва могли загинути на арендованій квартирі у Львові через несправну старовинну піч.

Про це розповіла сусідка, уточнивши, що в двокімнатній квартирі раніше був ремонт, а пічка залишили для інтер'єру, передає ZAXID.NET.

"В них пічка стояла. І та пічка була така дуже старовинна, антикварна. Господарі робили ремонт в квартирі, а ту пічку не розібрали. Просто так тримали для краси. Але господар їх попередив, щоб вони ту пічку не включали. А вони взяли і запалили. Він їх попереджав, що пічка є в несправному стані. А вони, видно, змерзли з дороги чи що. І скоріше всього так і сталось" , – припустила жінка.

За її словами, дівчину знайшли у ванній, а хлопець лежав на дивані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіла хлопця і дівчини знайшли 11 січня на знімній квартирі в центрі Львова.

Дві пари приїхали в місто відпочити, проте вже на ранок двом стало погано, їх шпіталізували з діагнозом "отруєння чадним газом".

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