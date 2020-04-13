Головна Новини
14 квітня • оновлено в 00:21
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

528
Читати матеріал російською

Стрес, який відчуває організм при авіаперельотах, нерідко провокує нездужання, загострення хронічних захворювань або небезпечні для життя стани.

У зв'язку з цим "Рамблер" поділився, які правила діють в літаку, щоб допомогти пасажирам, які відчули себе погано. А також розповів про те, хто надає медичну допомогу.

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

Згідно із загальними стандартами, в літаку повинні бути аптечки двох видів. Перша створена для того, щоб надавати невідкладну швидку допомогу пасажирам. У ній знаходяться знеболювальні засоби, різні сорбенти, жарознижувальні, препарати для нормалізації тиску. Другий вид аптечки призначений для лікарів, його можуть відкрити та використовувати тільки люди з медичною освітою.

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

Фото: adme.ru

Всі стюарди обов'язково проходять курс надання медичної допомоги, а потім регулярно підвищують кваліфікацію. Проте наголошується, що правила надання допомоги можуть відрізнятися у різних компаній. Наприклад, в деяких дозволена тільки невідкладна допомога. В інших же компаніях бортпровідники повинні вміти приймати пологи.

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

Також бортпровідникам розповідають, як правильно визначати пасажирів з інфекційними захворюваннями. При ознаках гострої інфекції таких людей повинні пересаджувати на місця, які близько розташовані до туалету.

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

Фото: happymigration.com

У разі, якщо щось дійсно загрожує життю пасажира, бортпровідник зобов'язаний дотримуватися чіткого алгоритму. Екіпаж оголошує по гучному зв'язку про проблему. Це робиться для того, щоб знайти кваліфікованого лікаря, який має можливість відкрити аптечку.

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

Фото: pikabu.ru

Зазначається, що при важких станах повинен бути встановлений зв'язок з медичною службою на землі. Лікар зобов'язаний віддалено керувати екіпажем, в той час як командир борту приймає рішення про вимушену посадку.

Хто і як рятує пасажирів в літаку: розкриті подробиці

Фото: myseldon.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса назвала продукти, від яких краще відмовитися в літаку

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Новини

Коронавірус. Найважливіше

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги