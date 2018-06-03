Хто дратує в літаку: складено рейтинг "пекельних" пасажирів

Експерти порталу Smarter Travel провели серед пасажирів літаків незвичне опитування з метою з'ясувати, хто найсильніше дратує людей в літаку.
Перше місце в рейтингу під промовистою назвою "Найпекельніші пасажири" посіли люди, від яких погано пахне.
На другому місці - неслухняні діти. А на третьому - пасажири, що відкидають назад спинку сидіння.
На четвертому місці - ті, хто кладе руки на підлокітники. На п'ятому - мандрівники з декількома сумками ручної поклажі.
Шосте місце дісталося непосидам, які часто встають зі своїх місць і бігають в туалет. На сьомій позиції - любителі поговорити.
Восьме місце дісталося тим, хто постійно про щось просить. На дев'ятому - фізкультурники, що роблять вправи прямо в салоні літака.
На останньому місці рейтингу - пасажири, які заважають сусідам насолоджуватися видом з вікна.
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