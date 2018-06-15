Хлопчик розіграв маму в аеропорту і став зіркою мережі

В аеропорту США хлопчик пожартував над мамою, яка на тиждень полетіла по роботі в Арканзас.

Коли американка Барбара Нільсен, повернувшись з відрядження додому в Оклахому, вийшла з літака, її зустрів чоловік Брендон з сином Дайменом. Дитина тримав в руках картонку з написом Welcome home from prison mom ( "Мама, ласкаво просимо додому з в'язниці"), пише Lenta.ru.

Нільсен відразу здогадалася, хто подав синові ідею для розіграшу, і з гумором сприйняла підпис.

"Брендон ідіот, ха-ха. З цією табличкою мене зустрів Даймен, коли я вийшла з літака", - написала жінка в Facebook.

Цей допис зібрав понад 132 тисяч репоста і багато захоплених коментарів.

"Обов'язково зроблю щось подібне, коли батьки повернуться з відпустки", - писали користувачі.

"Безцінно бачити це невинне щасливе обличчя хлопчика, який дочекався свою маму", - коментували інші.

Як повідомлявOBOZREVATEL, "Боїнг" американської авіакомпанії United Airlines екстрено приземлився в Ірландії через записку з погрозами в туалеті.