В'єтнамська авіакомпанія Vietjet пообіцяла пасажирам винагороду за піймання хворих на коронавірус на їхніх рейсах.

Виплата становитиме 14 тисяч доларів. Про це повідомляє The Sun.

Міра заохочення передбачена в рамках страховки нової програми захисту пасажирів від коронавірусу. Вона буде доступна для пасажирів, що літають внутрішніми рейсами компанії в період з 23 березня по 30 червня 2020 року.

Під час перельотів і при вході в термінали аеропортів люди зобов'язуються носити маски та дотримуватися інших заходів самозахисту.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у авіакомпаній з'явився незвичайний спосіб дезінфікувати салони літаків. Так, фахівці однієї з популярних компаній винайшли машину Germfalcon, яка зможе знищувати бактерії.

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