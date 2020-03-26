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26 березня • оновлено в 11:57
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Гроші за хворого на коронавірус: відома авіакомпанія відзначилася нестандартним рішенням

1.8т
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В'єтнамська авіакомпанія Vietjet пообіцяла пасажирам винагороду за піймання хворих на коронавірус на їхніх рейсах.

Виплата становитиме 14 тисяч доларів. Про це повідомляє The Sun.

Відома авіакомпанія запропонувала величезну нагороду за пошук хворих на коронавірус

Міра заохочення передбачена в рамках страховки нової програми захисту пасажирів від коронавірусу. Вона буде доступна для пасажирів, що літають внутрішніми рейсами компанії в період з 23 березня по 30 червня 2020 року.

Під час перельотів і при вході в термінали аеропортів люди зобов'язуються носити маски та дотримуватися інших заходів самозахисту.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у авіакомпаній з'явився незвичайний спосіб дезінфікувати салони літаків. Так, фахівці однієї з популярних компаній винайшли машину Germfalcon, яка зможе знищувати бактерії.

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Автор
Марія Дідик
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