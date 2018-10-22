Гори та дикі лисиці: фотограф показав, як виглядає природа Словаччини

Фотограф Міхал Галчінскі поїхав разом зі своєю дівчиною та її батьками в Татранську Ломницю у Словаччині. На думку митця, це одне із найкрасивіших місць у Європі.

Він зробив безліч яскравих знімків під час подорожі. Свої фотографії Галчінскі виклав на Bored Banda.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися барвисті фото з Мертвого моря. Ця незвичайна водойма розташовується між Ізраїлем та Йорданією. Її максимальна глибина становить 306 метрів. Знімки були зроблені восени, а саме у жовтні, коли людей на пляжах майже немає і можна насолодитися дивовижними краєвидами Мертвого моря.