Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

Пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи.

У цей список потрапили місця, інформацію про яких користувачі мережі шукали в інтернеті найчастіше, але ці місця є не найбільш популярними і масовими локаціями, пише CNBC.

pexels.com

Першу сходинку посіли Мальдіви.

pexels.com

Друге місце займає Японія.

pexels.com

Третє - острів Бора-Бора.

pexels.com

На четвертій позиції опинився Лас-Вегас.

pexels.com

П'яте місце посіла Мексика.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, туристичний портал Travel and Leisure перерахував напрямки, які найбільше підходять для подорожей у 2020 році. Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання. Рейтинг кращих місць, які варто відвідати в наступному році очолила столиця Ефіопії Аддіс-Абеба.

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