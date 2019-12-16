Головна Новини
16 грудня • оновлено в 17:04
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

600
Читати матеріал російською

Пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи.

У цей список потрапили місця, інформацію про яких користувачі мережі шукали в інтернеті найчастіше, але ці місця є не найбільш популярними і масовими локаціями, пише CNBC.

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

pexels.com

Новини
Як заощадити в подорожі: туристи розкрили несподівані лайфхаки

Першу сходинку посіли Мальдіви.

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

pexels.com

Друге місце займає Японія.

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

pexels.com

Третє - острів Бора-Бора.

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

pexels.com

На четвертій позиції опинився Лас-Вегас.

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

pexels.com

П'яте місце посіла Мексика.

Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, туристичний портал Travel and Leisure перерахував напрямки, які найбільше підходять для подорожей у 2020 році. Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання. Рейтинг кращих місць, які варто відвідати в наступному році очолила столиця Ефіопії Аддіс-Абеба.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги