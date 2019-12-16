Google назвав найпопулярніші місця серед туристів

Пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи.
У цей список потрапили місця, інформацію про яких користувачі мережі шукали в інтернеті найчастіше, але ці місця є не найбільш популярними і масовими локаціями, пише CNBC.
pexels.com
Першу сходинку посіли Мальдіви.
pexels.com
Друге місце займає Японія.
pexels.com
Третє - острів Бора-Бора.
pexels.com
На четвертій позиції опинився Лас-Вегас.
pexels.com
П'яте місце посіла Мексика.
pexels.com
Як раніше писав OBOZREVATEL, туристичний портал Travel and Leisure перерахував напрямки, які найбільше підходять для подорожей у 2020 році. Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання. Рейтинг кращих місць, які варто відвідати в наступному році очолила столиця Ефіопії Аддіс-Абеба.
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