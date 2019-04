Голлівудський актор закликав бойкотувати готелі на популярному курорті через геїв

Популярний Голлівудський актор Джордж Клуні і музикант Елтон Джон закликали до бойкоту люксових готелів Брунею. Таке рішення вони прийняли у зв'язку зі змінами в законодавстві держави, які передбачають побиття батогом і смертну кару за одностатевий зв'язок.

Артисти просять туристів не відвідувати заклади, які належать султанові Брунею Хассаналу Болкіаху. Про це повідомляє Deadline.

Зазначимо, бойкот підтримали безліч голлівудських артистів. Також нові жорстокі закони викликали обурення серед правозахисних організацій і громадських діячів.

Нагадаємо, в 2014 році в Брунеї почали вводити кримінальне право на основі шаріату. Радикальні зміни відкладали через тиск правозахисників, проте тепер вони вступили в силу.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH - Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 2, 2019

I believe that love is love and being able to love as we choose is a basic human right. Wherever we go, my husband David and I deserve to be treated with dignity and respect - as do each and every one of the millions of LGBTQ + people around the world. - Elton John (@eltonofficial) March 30, 2019

This atrocity begins today in #Brunei. Please join me and spread the word about the boycott of hotels owned by the Sultan of Brunei. https://t.co/GcJnlbq5nb - Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 3, 2019

To think this a possibility makes my soul tremble. Whatever needs / can be done, must / has to be done NOW. Aghast at the mere thought ... #ShameOnBrunei #NotInTheNameOfReligion https://t.co/BpLpSS5rYX - Nimrat Kaur (@NimratOfficial) April 3, 2019

I'm with George! George Clooney calls for hotel boycott over Brunei LGBT laws https://t.co/fH01uDiYyM - Luke Evans (@TheRealLukevans) April 3, 2019

Як рані писав OBOZREVATEL, Україна опинилася на 95-му місці в глобальному індексі гей-туризму, а компанію їй складають Вірменія, Кабо-Верде, Габон, Грузія, Гондурас, Киргизстан, Перу і Філіппіни.

