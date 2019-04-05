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Голлівудський актор закликав бойкотувати готелі на популярному курорті через геїв

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Популярний Голлівудський актор Джордж Клуні і музикант Елтон Джон закликали до бойкоту люксових готелів Брунею. Таке рішення вони прийняли у зв'язку зі змінами в законодавстві держави, які передбачають побиття батогом і смертну кару за одностатевий зв'язок.

Артисти просять туристів не відвідувати заклади, які належать султанові Брунею Хассаналу Болкіаху. Про це повідомляє Deadline.

Голлівудський актор закликав бойкотувати готелі на популярному курорті через геїв
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Зазначимо, бойкот підтримали безліч голлівудських артистів. Також нові жорстокі закони викликали обурення серед правозахисних організацій і громадських діячів.

Нагадаємо, в 2014 році в Брунеї почали вводити кримінальне право на основі шаріату. Радикальні зміни відкладали через тиск правозахисників, проте тепер вони вступили в силу.

Як рані писав OBOZREVATEL, Україна опинилася на 95-му місці в глобальному індексі гей-туризму, а компанію їй складають Вірменія, Кабо-Верде, Габон, Грузія, Гондурас, Киргизстан, Перу і Філіппіни.

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