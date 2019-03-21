Гігантська хвиля покалічила туристку під час фотосесії: опубліковане відео

Туристку змило величезною хвилею під час того, як вона позувала для фото на Балі (Індонезія).

Дівчина позувала на камені в ніжно-рожевій сукні, розправивши руки в різні боки. Раптово ззаду піднялася гігантська хвиля і накрила її разом із тим, хто знімав ролик. Кадри інциденту опублікувало видання Daily Mail (відео дивіться нижче).

На наступних кадрах видно наслідки того, що трапилося: дівчина сидить на дерев'яному стільці в мокрому одязі, поки чоловік промиває їй рани водою.

Туристку "змило хвилею" на Балі Daily Mail

Коли відео потрапило в соціальні мережі, воно миттєво стало вірусним і викликало обурення користувачів.

"Страшно, що люди не розуміють, наскільки могутнім може бути океан. Все могло закінчитися набагато гірше, їй пощастило", – писали коментатори.

Туристку "змило хвилею" на Балі Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Балі двоє росіян загинули в перестрілці з індонезійською поліцією після пограбування обмінного пункту.

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