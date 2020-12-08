Геодезисти змінили висоту Евересту: опубліковано результати дослідження

Софія Ковнір Новини 20:43, 8.12.2020 Оновлено: 20:43, 8.12.2020

У вівторок, 8 грудня, геодезисти Китаю та Непалу заявили, що висота найвищої у світі гори Еверест виявилася вищою на 86 сантиметрів. На сьогоднішній день її вершина становить 8 848,86 метри над рівнем моря.

Як з'ясувалося, раніше Катманду і Пекін сперечалися про те, яка ж все-таки висота Евересту. У кожного з них були свої аргументи, пише CNN.

Так, геодезисти з Китаю стверджували, що висота на чотири метри нижче – цьому послужив землетрус у Непалі в 2015 році. Але непальці заперечували це і тому впродовж довгих років між країнами були суперечки.

У підсумку була здійснена спільна експедиція на Евересті, під час якої геодезисти визначили нову офіційну висоту гори. Її розрахували за допомогою геодезичних даних, нівеліра, гравіметра і GPS.

Геодезисти провели дослідження на Евересті
CNN

Нагадаємо, Еверест є найвищою вершиною Землі. Гора знаходиться у Гімалаях в хребті Махалангур-Гімал, по якому проходить кордон Непалу та Китаю. Крім того, Еверест має форму тригранної піраміди, і вершина складається з осадових відкладень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Тарас Поздній розповів про сходження на Еверест. Експедиція була розрахована на 60 днів.

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