Гавайський острів був стертий з лиця землі: шокуючі подробиці

Один з островів Гавайського архіпелагу зник під водою після урагану "Валака".

Повне затоплення ділянки суші підтвердили отримані з супутника зображення, про це повідомляє Sciencealert.com (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

За словами вчених, останній раз острів, який називали Східним, обстежували в липні 2018 року. Вже тоді вони знали, що він затоне, але припускали, що на це піде ще декілька десятиліть.

Незважаючи на те, що острів Східний був досить невеликим (його довжина становила один кілометр, а ширина – 120 метрів) - він мав важливе значення для місцевої дикої природи. На ньому проживали гавайські тюлені-монахи і зелені черепахи, які незадовго до урагану перебрались на інші острови Гавайського архіпелагу.

На даний момент дослідники намагаються зрозуміти, якої шкоди зникнення острова може завдати тваринам.

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