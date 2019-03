Французький ''Людина-павук'' підкорив хмарочос у Парижі: захопливі фото і відео

Французький скелелаз Ален Робер на прізвисько "Людина-павук" піднявся без страховки на 185-метрову вежу компанії Engie в діловому кварталі Дефанс.

Як повідомляє Tribune de Geneve, свою ініціативу 56-річний чоловік присвятив прагненню врятувати собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який перебуває в процесі руйнування (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За словами Робера, для історичної спадщини Франції необхідні €150 млн. Товариство друзів Нотр-Дам де Парі намагається знайти меценатів як у власній країні, так і за кордоном.

"Ален Робер не зв'язувався з нами, ми його не просили ні про що, але ця акція може нам допомогти", - розповів Андре Фіно, який відповідає за зв'язок собору й асоціації, уточнивши, що вони такий вчинок не схвалюють.

Сходження на вежу пройшло без події та зайняло у Робера 45 хвилин. Знизу зібралися роззяви, поліцейські та шанувальники.

Dubbed the "French Spider-Man," Alain Robert scaled a Paris skyscraper without a harness to raise funds for the renovation of Notre Dame Cathedral. pic.twitter.com/SdqHDVDDuJ