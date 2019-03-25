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Французький ''Людина-павук'' підкорив хмарочос у Парижі: захопливі фото і відео

1.2тЧитати матеріал російською

Французький скелелаз Ален Робер на прізвисько "Людина-павук" піднявся без страховки на 185-метрову вежу компанії Engie в діловому кварталі Дефанс.

Як повідомляє Tribune de Geneve, свою ініціативу 56-річний чоловік присвятив прагненню врятувати собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який перебуває в процесі руйнування (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За словами Робера, для історичної спадщини Франції необхідні €150 млн. Товариство друзів Нотр-Дам де Парі намагається знайти меценатів як у власній країні, так і за кордоном.

Французький ''Людина-павук'' підкорив хмарочос у Парижі: захопливі фото і відео

Le Bien Public

"Ален Робер не зв'язувався з нами, ми його не просили ні про що, але ця акція може нам допомогти", - розповів Андре Фіно, який відповідає за зв'язок собору й асоціації, уточнивши, що вони такий вчинок не схвалюють.

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Сходження на вежу пройшло без події та зайняло у Робера 45 хвилин. Знизу зібралися роззяви, поліцейські та шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній раз Ален Робер піднявся без страховки на одне з найвищих будівель Маніли - GT Tower у січні.

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Місце
ФранціяПариж
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