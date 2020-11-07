Франція ускладнила в'їзд у країну і вимигатиме від туристів тест на COVID-19

Посольство Франції в Україні заявило, що з 11 листопада країна посилює в'їзд у країну.

Тепер усі українці перед посадкою на авіарейси до Франції повинні будуть показати результати ПЛР-тесту, який свідчить про відсутність коронавірусу в крові.

Крім того, тест на COVID-19 повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

"Перед посадкою на літак, що прямує до Франції з України, всім пасажирам віком від 11 років необхідно пред'явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакціїю (ПЛР)", – говорилося в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранішев Італії повідомили, що введуть додаткові карантинні обмеження через зростання кількості заражених COVID-19.