Фотограф показав найкрасивіші бібліотеки світу

Фотограф-мандрівник Річард Сільвер обожнює архітектуру і вже встиг побувати в різних куточках світу.

На знімках, опублікованих boredpanda, відображені бібліотеки Бельгії, Австрії, Нідерландів, США, Бразилії та інших країн.

"Бібліотеки мають одну з найцінніших архітектур, які я коли-небудь бачив. Вони красиві, барвисті, багато прикрашені і вишукані. Ось багато бібліотек, які я сфотографував під час моїх подорожей", - зазначив фотограф.

Новини Мандрівник показав вражаючі фото дикої природи

Австрійська національна бібліотека, Відень

Бібліотека Віденського коледжу, Австрія

Міська бібліотека Штутгарта, Німеччина

Бібліотека Страговського монастиря, Прага, Чехія

Державна бібліотека Вікторії, Мельбурн, Австралія

Бібліотека Святої Женев'єви, Париж, Франція

Наукова бібліотека Рейксмузеума, Амстердам, Нідерланди

Португальська королівська бібліотека, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Нью-Йоркська публічна бібліотека, США

Національна бібліотека Латвії, Рига

Китайська національна бібліотека, Пекін, Китай

Бібліотека і музей Моргана, Нью-Йорк, США

Бібліотека Мітчелла, Сідней, Австралія

Публічна бібліотека Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США

Бібліотека імені Хосе Васконселоса, Мехіко, Мексика

Університетська бібліотека, Левен, Бельгія

Бібліотека в готелі House Of The Redeemer, Нью-Йорк, США

Бібліотека імені Хендріка Консьянса, Антверпен, Бельгія

Бостонська публічна бібліотека, США

Раніше OBOZREVATEL показав місто-привид Хаутаувань, який знаходиться на острові Шенгшан в Китаї.