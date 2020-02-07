Фильм "1917" снимали вблизи Стоунхенджа: интересный факт

Нашумевший фильм "1917" о Первой мировой войне, события которого разворачиваются во Франции, на самом деле, снимали возле британского Стоунхенджа.

Декоративные здания и окопы построили неподалеку, на равнине Солсбери.

Место сьемок вызвало негодование. Протестовали археологи, опасаясь, что "киношники" повредят древние захоронения, которые могут находиться под землей. Местные тоже были недовольны, что рядом расположиться такая внушительная съемочная группа.

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В итоге сьемки удались. Фильм, впечатливший зрителей тем, что снят будто одним дублем, удостоился многочисленных наград.

В том числе, "1917" получил Золотой глобус в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер"

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