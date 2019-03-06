Фахівець розповів про головні небезпеки готелів: як туристу убезпечити себе

Експерт в галузі ризиків під час подорожей Ллойд Фіггінс розповів про головні небезпеки знаходження в готелях, а також поділився порадами, як уникнути небезпек та їх наслідків

Головні небезпеки, як розповів Фіггінс британському виданню The Sun, зазвичай пов'язані з пожежами та крадіжками.

Фото: pinterest.com

За словами фахівця, найбільш безпечні номери, розташовані між другим і четвертим поверхами. Як зазначив Фіггінс, пожежна драбина нечасто піднімається вище цих рівнів, а проживання нижче збільшує ризик крадіжки з номера.

Всім туристам, котрі вселяються в готель, Фіггінс порадив відразу підрахувати кількість дверей, які відокремлюють номер від евакуаційного виходу, запам'ятати, де він знаходиться, і перевірити, чи відкритий він.

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Ще одна небезпека, яка чатує мандрівників в готелях, - крадіжки зі зломом. Експерт порадив ніколи не вимовляти номер кімнати вголос і просити персонал готелю також не робити цього, оскільки це може почути злочинець, який маскується під мандрівника.

"У разі якщо клієнт один, то, помітивши його в барі чи ресторані, зловмисники можуть бути впевнені, що номер порожній, - і підуть на злом", - пояснив він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, влітку 2018 року на курортному єгипетському узбережжі Червоного моря в Хургаді сталася надзвичайна подія - при загадкових обставинах в одному з номерів готелю було знайдено мертвою пара туристів з Британії. Невідома причина загибелі туристів спричинила евакуацію готелю і глобальну перевірку.

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