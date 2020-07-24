Євросоюз ухвалив правила подорожей між країнами в умовах коронавірусу

Рада Європейського Союзу затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей.

Відповідну інформацію розмістили на сайті Ради. У правилах позначили основні заходи гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту.

Рекомендовані заходи містять, серед іншого:

– фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;

– більш широке використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом;

– дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії із застосування транспортних керівних принципів і рекомендацій щодо COVID-19, ухвалених на національному рівні та на рівні ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.