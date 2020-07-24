Євросоюз прийняв правила подорожей між країнами в умовах коронавируса
Євросоюз прийняв правила транскордонних подорожей.
Рада Європейського Союзу затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусом при транскордонних подорожах.
Відповідну інформацію розмістили на сайті Ради. У правилах позначили основні заходи гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту.
Рекомендовані заходи включають в себе, серед іншого:
- фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;
- більш широке використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом;
- дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.
Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії зі застосування транспортних керівних принципів і рекомендацій щодо COVID-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.