Євросоюз може повторно закрити внутрішні кордони: названо умову

Країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.
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Про це в інтерв'ю агентству DPA заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. "Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому", – сказав він.
Маас додав, що масово закривати кордони без обговорення та голосування не можна, оскільки подібні питання потрібно координувати у всій Європі.
ЄС, як сказав глава МЗС ФРН, багато чому навчився за час коронакризи, країни поліпшили координацію і надали одна одній солідарну допомогу в таких розмірах і такими темпами, яких ніколи не було.
Додамо, з 15 червня майже всі внутрішні кордони ЄС були відкриті. Виняток – Норвегія та Фінляндія, які планують відкритися в середині липня.
Хайко Маас.
Джерело: РБК
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