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28 червня • оновлено в 01:39
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Євросоюз може повторно закрити внутрішні кордони: названо умову

1.3т
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Країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.

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Про це в інтерв'ю агентству DPA заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. "Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому", – сказав він.

Маас додав, що масово закривати кордони без обговорення та голосування не можна, оскільки подібні питання потрібно координувати у всій Європі.

ЄС, як сказав глава МЗС ФРН, багато чому навчився за час коронакризи, країни поліпшили координацію і надали одна одній солідарну допомогу в таких розмірах і такими темпами, яких ніколи не було.

Додамо, з 15 червня майже всі внутрішні кордони ЄС були відкриті. Виняток – Норвегія та Фінляндія, які планують відкритися в середині липня.

Хайко Маас.

Хайко Маас.

Джерело: РБК

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Теги
Подорожі Європою вірус карантин кордон Європейський Союз
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