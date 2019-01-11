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Європу накрило потужним снігопадом: загинули туристи

1.4тЧитати матеріал російською

У Болгарії загинули двоє людей через сходження лавини в горах Пірін у районі гірськолижного курорту Банско.

Як повідомляє місцеве видання Bgnes, рятувальники знайшли тіла сноубордистів на глибині півтора метра у сніговій масі.

Поки невідомо, яке у них громадянство. Уточнюється, що в районі сходження лавини були ще два туристи, які дивом не постраждали.

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"Четверо лижників вийшли із зони катання і почали котитися лавиною, двоє з них загинули", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що через сильні снігопади в болгарських горах зберігається висока небезпека сходження лавин. Місцева влада закликала до суворого дотримання правил поведінки.

Європу накрило потужним снігопадом: загинули туристи

btvnovinite.bg

Європу накрило потужним снігопадом: загинули туристи

11 січня неподалік від Банско також знайшли п'ятьох підлітків із Сербії, зниклих кілька днів тому. Яким чином діти опинилися за межами гірськолижних трас, невідомо. Їх госпіталізували.

Також снігопади продовжують засипати Балкани і центральну Європу. На південному заході Сербії десятки шкіл не працюють через негоду, деякі села залишилися без електрики. А в німецькому місті Франкфурт-на-Майні були скасовані близько 120 рейсів.

Більше того, в Центральній Австрії військові вертольоти врятували 66 підлітків, які застрягли в гірському будиночку. У Зальцбурзі через снігопад закрили всі парки і сади, а також дитячі майданчики і цвинтар.

Австрія

Австрія

Amien Essif / twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів в Австрії, Німеччині та Італії йшли сильні снігопади. Місцями товщина сніжного покриву досягла двох метрів.

У зв'язку зі сходженням лавин у Європі протягом тижня загинули 12 осіб, а низка населених пунктів виявилися відрізаними від зовнішнього світу.

11 січня лавина обрушилася на готель Säntis у Швегальпе на північному сході Швейцарії, в результаті чого під завалами опинилося 25 автомобілів, а три людини отримали поранення.

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