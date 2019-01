Європу накрило потужним снігопадом: загинули туристи

У Болгарії загинули двоє людей через сходження лавини в горах Пірін у районі гірськолижного курорту Банско.

Як повідомляє місцеве видання Bgnes, рятувальники знайшли тіла сноубордистів на глибині півтора метра у сніговій масі.

Поки невідомо, яке у них громадянство. Уточнюється, що в районі сходження лавини були ще два туристи, які дивом не постраждали.

"Четверо лижників вийшли із зони катання і почали котитися лавиною, двоє з них загинули", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що через сильні снігопади в болгарських горах зберігається висока небезпека сходження лавин. Місцева влада закликала до суворого дотримання правил поведінки.

11 січня неподалік від Банско також знайшли п'ятьох підлітків із Сербії, зниклих кілька днів тому. Яким чином діти опинилися за межами гірськолижних трас, невідомо. Їх госпіталізували.

Також снігопади продовжують засипати Балкани і центральну Європу. На південному заході Сербії десятки шкіл не працюють через негоду, деякі села залишилися без електрики. А в німецькому місті Франкфурт-на-Майні були скасовані близько 120 рейсів.

Більше того, в Центральній Австрії військові вертольоти врятували 66 підлітків, які застрягли в гірському будиночку. У Зальцбурзі через снігопад закрили всі парки і сади, а також дитячі майданчики і цвинтар.

In Altaussee, #Austria, they don’t use snowplows to clear the roads. They use steam shovels to remove the literal tons of #snow that has fallen in last 2 weeks. pic.twitter.com/WXempgUnS2