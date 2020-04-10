Європа та світ будуть закриті для туризму ще рік: у МВС дали прогноз

Упродовж найближчих місяців не варто чекати відкриття кордонів між країнами, навіть якщо пандемія коронавірусу піде на спад.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявив у програмі "Бацман" заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, міжнародний туризм може поновитися десь через рік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

"У найближчі пів року-рік Європа та весь світ будуть закриті для туризму", – зазначив він.

За словами заступника глави МВС, для українців це буде великим стимулом по-новому відкрити для себе туристичну Україну.

Він закликав туроператорів стимулювати розвиток внутрішніх маршрутів – походи в Карпати чи прогулянки по Дніпру.

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією Міністерства закордонних справ, за кордоном від коронавірусу померли вже п'ять громадян України.