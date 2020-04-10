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10 квітня • оновлено в 18:22
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Європа та світ будуть закриті для туризму ще рік: у МВС дали прогноз

13.5т
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Упродовж найближчих місяців не варто чекати відкриття кордонів між країнами, навіть якщо пандемія коронавірусу піде на спад.

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Як заявив у програмі "Бацман" заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, міжнародний туризм може поновитися десь через рік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

Ілюстрація

"У найближчі пів року-рік Європа та весь світ будуть закриті для туризму", – зазначив він.

За словами заступника глави МВС, для українців це буде великим стимулом по-новому відкрити для себе туристичну Україну.

Він закликав туроператорів стимулювати розвиток внутрішніх маршрутів – походи в Карпати чи прогулянки по Дніпру.

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією Міністерства закордонних справ, за кордоном від коронавірусу померли вже п'ять громадян України.

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Тема
Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Теги
туризм Міністерство внутрішніх справ України вірус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Прощай бисвис... На о к р а и н е начнется волна суицидов...)))
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Снеженко Елена
Снеженко Елена
Это хорошее предложение - развивать внутренний туризм
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Khui Andjei
Khui Andjei
То есть гулять по Дунаю опасно , а по Днепру будет безопасно ? Или украинский каронавирус это фигня , а европейский ай ай ай ? Иди Антон , продолжай вылизывать тарелки , иксперд.
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