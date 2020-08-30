Європейський лоукостер почав заробляти на вільних місцях у літаку

Німецький лоукостер Eurowings ввів додаткову плату для пасажирів за можливість залишити сусіднє крісло вільним.

Послуга надається авіакомпанією за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах, пише avianews.com.

У рамках тестового періоду за кілька тижнів, коли нова послуга активно не рекламувалася та пропонувалася тільки через колл-центр, за вільне сусіднє крісло заплатили більше 5000 пасажирів.

"Отримане схвалення під час періоду тестування показало, що наші пасажири часто хочуть більше комфорту й дистанції на борту. Концепція ультра-лоукостів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на нашому домашньому ринку в Німеччині. Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей у майбутньому", – заявив глава Eurowings Йенс Бішоф.

Зазначається, що користуватися послугою можна, купивши квиток із будь-якого класу бронювання.

Поки цю можливість можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії. У вересні опція стане доступною для замовлення на сайті.

Відомо, що раніше лоукостер гарантував вільне сусіднє крісло тільки пасажирам, які купили квиток за найдорожчим тарифом BIZ class.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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