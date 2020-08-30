Європейський лоукостер почав заробляти на вільних місцях у літаку

Eurowings вирішила заробляти на порожніх кріслах у літаку. Airline Geeks
Німецький лоукостер Eurowings ввів додаткову плату для пасажирів за можливість залишити сусіднє крісло вільним.
Послуга надається авіакомпанією за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах, пише avianews.com.
У рамках тестового періоду за кілька тижнів, коли нова послуга активно не рекламувалася та пропонувалася тільки через колл-центр, за вільне сусіднє крісло заплатили більше 5000 пасажирів.
"Отримане схвалення під час періоду тестування показало, що наші пасажири часто хочуть більше комфорту й дистанції на борту. Концепція ультра-лоукостів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на нашому домашньому ринку в Німеччині. Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей у майбутньому", – заявив глава Eurowings Йенс Бішоф.
Зазначається, що користуватися послугою можна, купивши квиток із будь-якого класу бронювання.
Поки цю можливість можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії. У вересні опція стане доступною для замовлення на сайті.
Відомо, що раніше лоукостер гарантував вільне сусіднє крісло тільки пасажирам, які купили квиток за найдорожчим тарифом BIZ class.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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