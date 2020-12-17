ЄС дозволив в'їзд із 8 країн: України в списку знову немає

Оновлено список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію Європейського Союзу.

Перелік містить вісім країн. Його оприлюднили на сайті Ради Європи 17 грудня.

Зокрема, до ЄС можуть без проблем потрапити громадяни:

Австралії,

Японії,

Нової Зеландії,

Руанди,

Сінгапуру,

Південної Кореї,

Таїланду,

Китаю (за умови взаємності).

Також Євросоюз рекомендує знімати обмеження на поїздки до Китаю, Гонконгу й Макао, але за умови підтвердження взаємності.

Водночас жителі Андорри, Монако, Сан-Марино й Ватикану повинні розглядатися як жителі ЄС для вказаної рекомендації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливий спалах коронавірусу в Європі після Нового року.

У ВООЗ рекомендують дотримуватися протиепідемічних заходів і за можливості відмовитися від участі в розважальних заходах.