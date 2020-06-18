Екзотичні країни, найбагатші люди і залицяння від зірки: VIP-стюардеса поділилася особливостями роботи

Стюардеса з Німеччини на ім'я Дімітра, яка працює VIP-стюардесою, розкрила найцікавіші особливості своєї професії.

Про подорожі та клієнтів вона розповіла на YouTube-каналі пілота Патріка Біденкаппа.

За словами стюардеси, корпоративні чи VIP-стюардеси працюють на приватних літаках заможних людей. Іноді зірки чи впливові особистості винаймають такі літаки. Серед клієнтів Дімітри бувають не тільки олігархи і мільярдери, а й бізнесмени, відомі особистості та цілі родини впливових людей.

Харчування

Велика увага приділяється харчуванню гостей чи власників невеликих літаків.

"Ми повинні забезпечити пасажирам краще харчування, розробити персональне меню, щоб зробити політ максимально комфортним", – розповіла стюардеса.

Кількість персоналу на борту

Дімітра зазначає, що частіше за все вона є однією бортпровідницею на літаку. Окрім неї рейс обслуговує зазвичай двоє пілотів.

Напрямки польотів VIP-клієнтів

Частіше за все, за словами стюардеси, на приватних літаках вона здійснює перельоти в екзотичні країни та європейські столиці чи на курорти. Наприклад, вона літала до Швейцарії, Португалії, Таїланду або Сен-Мартена.

"Іноді ми проводимо тиждень на Карибському морі, а потім тижнями літаємо кожен божий день. Це залежить від пасажирів", – зазначила вона.

Складності роботи VIP-стюардесою

Лише здається, що така робота – робота мрії. Дімітра охоче ділиться непростими ситуаціями на борту літака.

"Одного разу ми летіли без пасажирів, була ніч, і я спала. Один з пілотів закричав, щоб розбудити мене, і я побачила другого, він лежав на підлозі. Він втратив свідомість через сильне харчове отруєння, мені вдалося привести його до тями і надати допомогу", – розповіла стюардеса.

Також дуже важливо у такій роботі бути психічно врівноваженою людиною і вміти чемно відмовляти гостям, коли їх забаганки переходять межу. Дуже важливо дотримуватися принципів професіоналізму.

Якось Дімітра більше трьох тижнів літала з популярною музичною групою Південною Америкою. І ось один із солістів гурту вирішив позалицятися до неї.

"Він завжди стояв в камбузі поруч зі мною, коли я готувала страви. Хотів піти зі мною на побачення. Іноді буває важко сказати "ні", але мені доводилося це робити", – підкреслила бортпровідниця.

Раніше OBOZREVATEL писав про стюардесу, яка розсекретила найжахливіші звички пасажирів.