Ексведучий "Орла і решки" назвав найкращі міста в Україні для туризму

Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников назвав найкращі міста в Україні для туризму. Так, на його думку, це Чернігів, Тернопіль та Харків.

Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми "Зе Интервьюер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Чернігів – просто ідеальний для вихідних. Центр міста дуже красивий, там гарні фонтани, ресторани, люди дуже привітні. Тому туди варто обов'язково приїхати", – сказав Синельников.

Чернігів Фото: kraina-ua.com

Що стосується Тернополя, він заявив, що одна з родзинок цього міста – озеро в самому центрі та порекомендував побувати там.

Тернопіль Фото: orangesmile.com

"У Харкові чисто, круто, масштабно. Ти приїжджаєш туди і розумієш, що це справжній мегаполіс. Він не гірший за Київ", – сказав Синельников.

Фото: sq.com.ua

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