Ексведучий "Орла і решки" назвав найкращі міста в Україні для туризму
Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников назвав найкращі міста в Україні для туризму. Так, на його думку, це Чернігів, Тернопіль та Харків.
Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми "Зе Интервьюер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Чернігів – просто ідеальний для вихідних. Центр міста дуже красивий, там гарні фонтани, ресторани, люди дуже привітні. Тому туди варто обов'язково приїхати", – сказав Синельников.
Що стосується Тернополя, він заявив, що одна з родзинок цього міста – озеро в самому центрі та порекомендував побувати там.
"У Харкові чисто, круто, масштабно. Ти приїжджаєш туди і розумієш, що це справжній мегаполіс. Він не гірший за Київ", – сказав Синельников.
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